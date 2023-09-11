Президент Бразилии странным образом отказался от заявления, что путина не арестуют в его стране

Он якобы недостаточно знал о договорах, подписанных страной.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва попытался объяснить, почему он сперва сказал, что президент *рф владимир путин не будет арестован в его стране, а после уточнил, что это решат в суде.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Таким образом, он отказался от заверений, что кремлевского диктатора не арестуют, если он посетит следующий саммит G20 в Рио-де-Жанейро. Лула также выразил сомнение касательно членства Бразилии в суде ООН по военным преступлениям, добавив, что «развивающиеся страны часто подписывают вещи, которые наносят им вред».

По словам политика, он не знал, что Бразилия подписала Римский статут, обязующий ее выполнять решения МУС.

"Я не говорю, что собираюсь сейчас же выйти из МУС. Я даже не знал, что такой суд существует. Но хочу знать, почему США не подписали соглашение, почему Индия не подписала соглашение, почему Китай не подписал соглашение, почему россия не подписала соглашение, а Бразилия подписала? Что заставило Бразилию сделать это?", – задался риторическим вопросом президент.

Напомним, что недавно президент Бразилии сказал, что путин, если он того пожелает, может лично приехать на саммит "группы двадцати" в 2024 году. Он уточнил, что это не просто приглашение президента рф на следующую встречу "двадцатки" в Рио-де-Жанейро, но и гарантия его безопасности.

Лула да Силва добавил, что пока он будет занимать пост президента Бразилии, то лидер кремля может беспрепятственно прилетать его в страну и не беспокоиться об аресте, ибо этого не произойдет.

Также "Курсор" сообщал, что Зеленский обьяснил, почему на войне не может быть "счастливый конец".

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!