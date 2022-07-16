Путину угрожают «еврейским проклятием» после ракетного удара по Днепру

Руководитель штаба территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан пригрозил владимиру путину* «еврейским проклятием», если его войска еще раз ударят по городу.

Российские войска продолжают наносить ракетные удары по всей территории Украины. В пятницу, 15 июля, оккупанты попали снарядом в промышленное предприятие Днепра, в результате взрыва погибло 3 человека. Руководитель штаба территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан в ответ на следующий удар по городу пообещал проклясть президента рф.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Путин, еще раз ударишь по Днепру, получишь в ответ Пульса де-нура», — написал Геннадий Корбан в публикации.

Отметим, что это еврейское проклятие, с латинского и арамейского языков название «Пульса де-нура» переводится как «удар огнем» или «огненные розги». Речь идет о «духовном огненном шнуре, с нанизанными на него огненными кольцами», что символизирует наказание человека в духовном мире, отражаемом и в физическом мире. Человек, на которое навели проклятие умирает в течение года.

Геннадий Корбан также отметил, что Днепр считается родиной любавического ребе и находится под охраной небес.

Однако, в комментариях ему ответили, что проклятие «Пульса де-нура» можно применить только против евреев. Считается, что проклинать можно только того, кто опасен для еврейского народа и заслужил наказания.

«Курсор» ранее писал, что эксперт предрек путину поражение в Украине и неминуемую смерть.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!