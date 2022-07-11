Эксперт предрек путину поражение в Украине и неминуемую смерть

Армия путина способна лишь на маленькие шаги на Донбассе, а поход на такие города, как Киев, Одесса или Львов, попросту невозможен.

Поражение в войне россии против Украины закончится смертью путина*. Глава Кремля это очень хорошо понимает. Ему также ясно, что его армия может достигать лишь незначительных успехов на Донбассе. А вот поход на такие города как Киев, Одесса или Львов – невозможен.

Такое мнение высказал публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, путина сейчас, возможно, планирует еще хоть какой-то город. Он хочет успеть до того, как в Украину полноценными темпами хлынет западное оружие. Тогда он собирается снова активизировать всю свою агентуру в странах Европы.

Пионтковский также отметил, что поражение в войне для диктаторов почти всегда оканчивалось их смертью.

«Произошедшее с Каддафи имело решающий эффект на его внешнюю политику. Прежде всего, в Сирии. Зачем он полез туда? «Спасать» Асада, потому что в его больном сознании там был заговор», — рассказал Пионтковский.

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