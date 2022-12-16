Ракетные удары по Украине: опубликованы фото попадания в жилые дома

В Кривом Роге от ракетного удара по жилому дому погибли двое мирных граждан. Пять человек получили ранения, в том числе двое детей.

В результате массированных обстрелов Украины пострадали жилые дома и объекты инфраструктуры. Всего, по информации украинских властей, запущено 60 ракет.

В Кривом Роге Днепропетровской области российские террористы попали в жилой дом.

«Кривой Рог. Попадание в жилой дом. Есть разрушения», — говорится в сообщении Офиса президента Украины.

Двое людей погибли. На месте работают экстренные службы, под завалами дома находятся люди. Разрушен целый подъезд.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что по меньшей мере пятеро людей ранены, среди них – двое детей.

В Броварах обломки сбитой российской ракеты упали на жилые дома. Как сообщает мэр Игорь Сапожко, люди не пострадали. Повреждены крыши трех домов и заборы. На месте работают специалисты экстренных служб.

Ранее Курсор писал о новых массированных обстрелах: российские ракеты вновь нацелены на украинские города.