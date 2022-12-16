Новые массированные обстрелы: российские ракеты вновь нацелены на украинские города

Утром 16 декабря россия вновь совершает массированные удары по Украине.

В Киеве и области раздаются звуки взрывов и работы ПВО. По предварительной информации россия запустила одновременно иранские дроны-камикадзе, а также ракеты.

Глава Николаевской ОВА Ким сообщил о двух новых залпах «Калибров». Запущено уже около 60 ракет.

Украинские СМИ сообщили, что оккупанты уже трижды ударили по критической инфраструктуре Харьковской области. Глава области Терехов сообщил, что целью армии рф являются объекты критической инфраструктуры.

Глава Киевской ОВА Кулеба подтвердил работу ПВО в регионе. Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в Деснянском районе столицы. Все службы едут на место. Позже еще сообщили о взрыве в Голосеевском районе столицы.

В Кировоградской области сообщили о сбитии двух российских ракет. В Запорожье раздаются звуки взрывов. По Запорожью нанесли уже около 12 ракетных ударов, — секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Глава Одесской ОВА Марченко сообщил, что в некоторых регионах ракеты попали по энергетической инфраструктуре.

В офисе президента Украины сообщают, что в Кривом Роге есть попадание в жилой дом. Есть разрушения, а под завалами могут быть люди.

Вблизи Бучи сбили российскую ракету, — мэр города Анатолий Федорук.

Ранее Курсор писал, что эксперт предположил, сколько рф может получить ракет от Ирана.

«Курсор» писал ранее, что израильские чиновники, ссылаясь на данные разведки, сообщили, что Иран собирается ограничить дальность ракет, которые он планирует поставить россии для войны в Украине.

Еще мы писали, что украинские эксперты предоставили Тегерану достаточно доказательств использования российской федерацией иранских дронов для ударов по украинской инфраструктуре.

Напомним, у Зеленского заявили, что путин искренне боится Украины.