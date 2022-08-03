Ракетный удар по Еленовке: украинская разведка выяснила новые подробности

В разведке Украины заявили, что российская федерация* подвергала пыткам украинских военнопленных, которые находились в Еленовке Донецкой области.

Российская сторона умышленно убила украинских военных, находившихся в колонии в оккупированной Еленовке в Донецкой области, потому что не намерена была обменивать их на своих солдат.

Об этом сообщает Telegram-канал ГУР МО Украины.

Также в разведке отметили, что украинские военнопленные каждый день подвергались пыткам. Оккупанты хотели морально сломить бойцов, поэтому использовали физическое унижение и психологическую деморализацию. Допрашивали украинских военных «днровцы» и наемники ЧВК «Вагнер».

Российские оккупанты хотели деморализовать военнопленных, а потом привлечь их к съемке в пророссийских репортажах. Они хотели, чтобы украинские бойцы признались в том, что якобы совершают преступления против мирного населения, а также осудили действия украинской власти. Однако россиянам не удалось этого сделать, потому что украинские военнопленные демонстрировали несокрушимую стойкость и мужество.

В украинской разведке подчеркнули, что рф не собиралась обменивать военнопленных и умышленно нанесла ракетный удар по колонии, в которой из содержали, чтобы скрыть ненадлежащие условия и формы допроса.

По имеющейся информации, боевики заминировали места содержания украинских военнопленных, чтобы пожар быстрее распространился по помещению.

«Курсор» писал ранее, что в Еленовке в результате ракетного удара погибли 53 украинских военных, в том числе бойцы полка «Азов».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!