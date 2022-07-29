Ракетный удар по Еленовке: погибли 53 украинских военнопленных, в их числе бойцы «Азова»

Боевики «ДНР» заявили, что ВСУ якобы обстреляли тюрьму с украинскими военнопленными в Еленовке, где содержались, в том числе, военные, оборонявшие Мариуполь.

Российские пропагандисты объявили о гибели украинских военнопленных, содержащихся в колонии в Еленовке Донецкой области. По предварительной информации, погибли 53 человека, около 100 получили ранения. Известно, что именно в Еленовку были доставлены бойцы, покинувшие территорию завода «Азовсталь». В частности, большое количество бойцов полка «Азов», а также мирных жителей Мариуполя, которые не прошли фильтрацию.

Пропагандисты продвигают версию о нападении на лагерь со стороны Украины. Есть вероятность, что таким образом россия хочет скрыть массовое убийство военнопленных.

Источники в разведке сообщили, что за несколько дней до обстрела бойцов «Азова» перевели именно в тот барак, куда сегодня был нанесён удар.

Антон Геращенко, советник главы МВД, прокомментировал это заявление.

«Во-первых, Вооруженные силы Украины никогда бы не начали стрелять по местам содержания пленных! Во-вторых, эти заявления нужно проверить, чтобы убедиться, что они соответствуют действительности, а не являются очередной фейковой пропагандой. Если это окажется правдой, то очевидно, что убийство украинских пленных — это очередное страшное и циничное преступление путина и его пособников», — написал он в телеграмме.

Еще одним доказательством того, что украинские не могли ударить по лагерю с пленными служить точность HIMARS. РЗСО доказало свое точность и эффективность — в меткости ракет сомневаться не приходится. О лагере с пленными точно знали ВСУ — по этой причине туда точно не могли направить ракеты.

В командовании ВСУ заявили, что российские войска прицельно атаковали именно лагерь в Еленовке.

«Ракетные войска и артиллерия ВС Украины благодаря полученному от стран-партнеров высокоточного оружия наносят исключительно точные удары только по военным объектам РФ».

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.