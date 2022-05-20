Разведка Британии: с Азовстали вышли около 1700 украинских солдат

Британская разведка считает, что как только россия* займет Мариуполь, она перенаправит свои силы на усиление операций в Донбассе.

1700 украинских солдат покинули металлургический завод «Азовсталь» в Мариуполе. И неизвестно, сколько их осталось ещё. Это следует из отчета Министерства обороны Великобритании, опубликованного 20 мая.

«Упорное сопротивление украинцев в Мариуполе с начала войны означает, что российские силы в этом районе должны быть переоснащены и модернизированы, прежде чем их можно будет эффективно перебросить. Это может быть длительным процессом», — сказали в армии.

Тем не менее, российские командиры находятся под большим давлением в плане достижения своих оперативных целей наглядным способом.

«Это означает, что россия, скорее всего, быстро перебросит свои силы без надлежащей подготовки, рискуя понести дополнительные потери», — заключили в министерстве обороны.

Ранее редакция Курсора писала, что в сети появились фото, на которых видно, как война изменила Украину. Украинские войска продолжают защищать свою землю от российских захватчиков. Армия рф обстреливает не только военную, но и гражданскую инфраструктуру ракетами. Некоторые города буквально сносят с лица Земли.

Также сообщалось, что эвакуированных с Азовстали украинских военных перевезли в российские СИЗО. Защитники Мариуполя вывезены на российскую территорию и ожидают официальных договоренностей об обмене военнопленными. При этом в рф звучат угрозы в адрес украинских бойцов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!