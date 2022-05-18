Эвакуированных с Азовстали украинских военных перевезли в российские СИЗО

Защитники Мариуполя вывезены на российскую территорию и ожидают официальных договоренностей об обмене военнопленными. При этом в рф звучат угрозы в адрес украинских бойцов.

Бойцов полка «Азов» перевезли на подконтрольную россии* территорию, а после переправили в СИЗО Ростова-на Дону.

Об этом сообщили в ВВС.

Их безопасность вызывает опасения, поскольку верховный суд рф требует признать батальон «Азов» террористической организацией.

При этом пропагандистка скабеева и российские агитаторы на весь мир угрожают убить защитников Мариуполя. Российские депутаты также угрожают военнопленным, нарушая Женевскую конвенцию, и требуют смертной казни.

«Палец не дрогнет, случаются разные случаи — споткнулся… самострел», — записано на видео скабеевой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделает все возможное, чтобы вернуть их живыми домой.

«Курсор» ранее передавал, что более 260 бойцов эвакуированы с Азовстали в связи с окончанием обороны. Зеленский заявил, что эвакуация на территорию, контролируемую пророссийскими террористами, была осуществлена ​​для спасения жизней защитников Мариуполя: «Украине нужны украинские герои живыми. Это наш принцип».

Также мы сообщали, что украинские партизаны до смерти перепугали оккупантов. Набирающее силу партизанское движение в Мелитополе серьезно напугало оккупантов. Взрывы в городе, разрушенный мост, подорванный бронепоезд с личным составом — это только верхушка айсберга.

Напомним, Минобороны Израиля выдало украинским войскам 2000 касок и 500 жилетов.