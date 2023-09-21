Рф атаковала Украину ракетами, в Киеве раздались взрывы - первые подробности и фото

Под ударом оказалась столица, Ровно, Харьков, Черкассы и Хмельницкий.

Рано утром в четверг, 21 сентября, российские оккупационные войска совершили массированную атаку по городам Украины. Средства ПВО работали в нескольких областях. Появились первые подробности и фотографии последствий вражеских обстрелов.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА).

Оккупанты атаковали ракетами (предположительно Х-101/555/55) столицу Украины, средствам противовоздушной обороны удалось сбить более 20 воздушных целей. В нескольких районах прозвучали взрывы, вызванные падением обломков.

В Дарницком районе Киева в результате обстрела повреждены СТО, здание профтехобразования, двухэтажный дом и два автомобильных средства. Травмы получили семь человек, трое из них госпитализированы в больницу, среди них 9-летняя девочка.

В Шевченковском районе столицы падение обломков повредило газовую трубу, но возгорания не произошло. В Голосеевском районе разрушений и пострадавших нет, а в Святошинском - временно исчезало электричество и водоснабжение.

Звуки взрывов слышали также жители Черкасс. В результате падения обломков ракет, как сообщает глава областной военной администрации города Игорь Табурец, пострадал объект социальной инфраструктуры. Травмы получили пять жителей, под завалами может находиться еще один человек. Спасательная операция продолжается.

Власти Ровно пока не сообщают последствия российской атаки, но известно, что в городе также прозвучали взрывы, в некоторых районах пропало электричество.

Силы ПВО работали также в Хмельницком и Львовской области. В ОВА сообщили, что взрыв прогремел в Дрогобицком районе, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Кроме того, россияне атаковали Харьков. По городу было выпущено не менее шести ракет, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В результате обстрелов пострадали два человека.

"Курсор" писал ранее, что в ночь на среду, 20 сентября, российские оккупационные войска в очередной раз атаковали города Украины ударными БПЛА. Несмотря на то, что средства ПВО хорошо справлялись со своей задачей, некоторым воздушным объектам удалось достигнуть свой цели. Зафиксирован "прилет" в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге (Полтавская область).