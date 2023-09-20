Россия ночью атаковала Украину дронами, есть "прилет" в завод

ВСУ сбивали БПЛА в четырех областях.

В ночь на среду, 20 сентября, российские оккупационные войска в очередной раз атаковали города Украины ударными БПЛА. Несмотря на то, что средства ПВО хорошо справлялись со своей задачей, некоторым воздушным объектам удалось достигнуть свой цели. Зафиксирован "прилет" в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге (Полтавская область).

Об этом сообщает на своем Telegram-канале начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

По его словам, противник в течение ночи неоднократно атаковал регион и попал в завод, на месте возник пожар. Работа предприятия приостановлена. Все соответствующие службы находятся на месте. На данный момент информации о жертвах и пострадавших нет.

В Воздушных силах Украины рассказали, что россияне запустили 24 дрона-камикадзе с юго-восточного и северного направлений. Средствами ПВО было уничтожено 17 вражеских целей. Дроны сбивали в четырех областях: Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской. Для отражения удара применялись зенитные ракетные войска, истребительная авиация, подразделения мобильных огневых групп и другие средства поражения.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что под ударом оккупантов оказался Никопольский район.В результате атаки повреждены были пять частных домов, два авто и линии электропередач. Предварительно, никто не пострадал.

"Курсор" писал ранее, что во вторник, 19 сентября, по меньшей мере три человека погибли в результате атаки российской федерации* на город Купянск на северо-востоке Украины.

Еще мы писали, что российские оккупационные войска обстреляли Херсон и попали в троллейбус, который передвигался по дороге с пассажирами. В результате происшествия, один человек погиб, еще двое получили ранения.