Рф готовит новую волну мобилизации на Донбассе, будут привлекать даже несовершеннолетних

Россияне уже собирают по школам списки парней 2006 года рождения, их отправят на фрон в первую очередь.

Российские оккупанты планируют весной начать новую волну мобилизации в оккупированных частях украинского Донбасса. При этом «ядром» новой волны будут парни 2006 года рождения, их рф* намерена отправить на убой в первую очередь.

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

В центре отмечают, что военкоматы оккупантов уже призвали учебные заведения предоставить списки всех юношей 2006 года рождения.

По информации Сопротивления, именно их будут отправлять на фронт в первую очередь, ведь сейчас в регионе уже почти нет незанятых людей, подлежащих мобилизации.

Ранее «Курсор» информировал, что российская армия избрала для себя четыре ключевых направления, на которые будет делать упор в будущем масштабном наступлении. Однако ВСУ пытается им помешать, нарушив логистику поставок необходимых боеприпасов и топлива, и наносит удары по вражеским складам боеприпасов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!