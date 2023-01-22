Россия избрала новую тактику для войны в Украине

Армия агрессора избрала для себя четыре ключевых направления, на которые будет делать упор в будущем масштабном наступлении

Война в Украине длится уже почти 11 месяцев, каждый из которых приносит большие потери двум воюющим сторонам. Согласно данным международных разведок, армия рф* несет колоссальные потери как в живой силе, так и в вооружении. Однако это не мешает оккупантам менять тактику для очередной попытки нанесения удара. Подробнее об этом информирует Генштаб Вооруженных сил Украины. Сообщается, что вооруженные формирования россии будут пытаться наступать на Бахмутском, Запорожском, Авдеевском и Лиманском направлениях. Однако ВСУ пытается им помешать, нарушив логистику поставок необходимых боеприпасов и топлива, и наносит удары по вражеским складам боеприпасов.

Генштаб уточняет, что в течение суток 22 января, враг нанес 5 авиационных ударов по позициям украинской армии, и ракетный удар по критической инфраструктуре Запорожской области. Также было совершено более 20 обстрелов из РСЗО. Российская армия сконцентрировалась на взятии Бахмута, и там продолжаются самые жесткие бои. Параллельно с этим, агрессоры не оставляют попытку продвинутся на остальных направлениях. ВСУ наносят точеные удары по базам врага и по местах массового скопления противника и вражеской техники. В Новую Каховку, которая сейчас является по сути главным хабом врага на Херсонском направлении, постоянно свозят раненых россиян.

Напомним, что военный эксперт считает, что война в Украине уже прошла экватор. Это произошло после удачного контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении, и после освобождения Херсона.

Также, в Институте изучения войны пристыдили Запад и объяснили, почему для Украины важно не потерять Бахмут.

Отметим, в кремле рассказали, когда закончится война в Украине. Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков сообщил, на каких условиях россия готова прекратить военные действия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!