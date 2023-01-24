Рф готовит новые ракетные атаки и продолжает террор украинского населения: как остановить путина

На фоне отсутствия успехов на фронте *владимир путин ведет открытую войну против гражданского населения Украины и не намерен останавливаться, но цивилизованный мир все равно может помочь ВСУ победить армию рф.

Об этом сообщает Aktualni Zpravy.

На протяжении всей человеческой истории война была жестоким и жутким явлением, когда страдало мирное население. Однако уже в «варварской» древности существовали понятия о чести и достоинстве, что явно незнакомо президенту россии.

Наши современники и жители прошлого века, изучив уроки истории и двух кровопролитных войн XX века, сформировали правила для воюющих сторон. В частности, речь идет о Женевских конвенциях, международных правовых актах в сфере международного гуманитарного права и так далее. Эти документы предусматривают, что объекты гражданской инфраструктуры «вынесены за скобки» войны и не могут быть целью для нанесения ударов.

Однако кремль в рамках полномасштабного вторжения в Украину показал, что не придает значения требованиям цивилизованного мира. Сейчас главные военные цели вс рф ‒ мирное население и гражданская инфраструктура Украины.

Сперва россия совершила жуткие преступления в Ирпене, Буче, Мариуполе, Изюме, устроила террор в населенных пунктах Запорожской, Харьковской, Сумской областей и других областях. Теперь путин решил пойти дальше и терроризировать мирных украинцев сотнями и тысячами ракет, которые он использует для ударов по гражданской инфраструктуре и объектам энергетики, чтобы погрузить украинцев в мрак и холод, устроив блэкаут.

Каким образом можно объяснить удары по жилым домам с использованием так называемого «высокоточного» оружия, разработанного еще в 60-е годы в бывшем СССР. Его радиус кругового отклонения составляет около 500 метров. Какие задачи преследуют оккупанты, выпускаю ракету с массой боевой части около тонны и разрушая жилой дом в Днепре, убивая 50 человек?

Очевидно, что путин не намерен останавливаться. Учитывая его предыдущие действия, армия рф сейчас накапливает ракеты и формирует список новых целей для ударов? Однако может ли мир позволить себе мирно наблюдать, пока страдает весь украинский народ?

Безусловно, страны Запада активизировали поставки Украине средств ПВО и ПРО, но этого недостаточно. При затягивании процесса погибнет еще огромное количество гражданских, а также потеряют свой дом.

В этих условиях единственная правильная позиция цивилизованных стран ‒ полномасштабная поддержка Украины. Обеспечивая ВСУ необходимым вооружением, США, Европа и другие не только спасают от гибели украинцев, но и делают инвестицию в свое будущее, свободное от российской агрессии.

«Курсор» сообщал, что россияне обстреливают захваченные ими города и села для дискредитации ВСУ.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!