Российских мобилизованных оправляют на фронт без оружия или с автоматами 1950-х годов. Многие из них в непригодном для использования состоянии из-за плохого хранения.

Как отмечается в сводке, с середины октября россия* направила на линию фронта в Украине несколько тысяч недавно мобилизованных резервистов. Во многих случаях они плохо обеспечены. В сентябре российские офицеры были обеспокоены тем, что некоторые недавно мобилизованные резервисты прибывают в Украину без оружия.

Фотографии из открытых источников показывают, что те автоматы, которые были выданы мобилизованным резервистам, обычно представляют собой АКМ, оружие, впервые представленное в 1959 году. По данным британской разведки, многие из них, вероятно, находятся в почти непригодном для использования состоянии из-за плохого хранения.

В разведке подчеркивают, что интеграция резервистов с контрактниками и ветеранами боевых действий в Украине будет означать, что российским логистам придется доставлять на передовые позиции два типа боеприпасов для стрелкового оружия, а не один. Это, вероятно, еще больше усложнит и без того перегруженную логистическую систему рф.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!