Рф ночью атаковала столицу Украины иранскими дронами-камикадзе

В ночь на понедельник, 2 января, российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе иранского происхождения. Во время воздушной тревоги ПВО сбила 20 целей.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, взрыв произошел в Деснянском районе города. Обломки сбитого беспилотника упали на проезжую часть, но повредили балконы и окна в находящейся рядом многоэтажке. В результате инцидента, был ранен 19-летний мужчина, он по неосторожности порезался стеклом, его госпитализировали в травмпункт.

Виталий Кличко подчеркнул, что в результате ночного обстрела также повреждены объекты энергетической инфраструктуры, поэтому в городе вводятся экстренные отключения электричества. Соответственно есть обесточенные объекты теплоснабжения.

Согласно данным украинского Генштаба, рф* выпустила по Украине в течение прошлых суток 44 «Шахеда-136» и все они были сбиты ВСУ.

«Курсор» писал ранее, что администрация президента США Джо Байдена предприняла широкие усилия, чтобы лишить Иран возможности производить и поставлять беспилотники в россию для использования в войне в Украине.

Еще мы писали, что российская федерация продолжает свой террор на территории Украины, применяя не только ракеты, но и дроны-камикадзе иранского производства. В последнее время оккупанты стали чаще использовать БПЛА для атаки и это может свидетельствовать о том, что они получили новую партию.