США хотят лишить Иран возможности поставлять беспилотники в рф — доклад

Соединенные Штаты пытаются лишить Иран возможности производить беспилотники для россии*, чтобы использовать их в Украине.

Администрация президента США Джо Байдена предприняла широкие усилия, чтобы лишить Иран возможности производить и поставлять беспилотники в россию для использования в войне в Украине, сообщает The New York Times.

Источники, цитируемые в отчете, описали расширяющуюся программу США, направленную на то, чтобы лишить Иран возможности производить БПЛА, затруднить россиянам запуск беспилотных летательных аппаратов-камикадзе и, если ничего не получится, то обеспечить украинскую ПВО.

В июле советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил , что у США есть разведданные, указывающие на то, что россия ищет в Иране БПЛА.

Месяц спустя сообщалось, что Иран начал обучать россиян использованию своих БПЛА, хотя также отмечалось, что рф испытывает «многочисленные сбои» и технические сбои с беспилотниками, которые она закупила у Ирана.

В сентябре Украина сообщила о первых российских атаках с использованием БПЛА иранского производства, нацеленных на юг страны, в том числе на стратегический город Одесса на Черном море. Сообщалось, что в начале октября иранские БПЛА также использовались при нападении на город Белая Церковь к юго-западу от Киева.

При этом россия неоднократно отрицала получение беспилотников из Ирана.

Согласно опубликованному отчету, масштабы усилий США по предотвращению приобретения рф иранских БПЛА в последние недели стали более очевидными. Администрация ускорила свои шаги, чтобы лишить Иран компонентов западного производства, необходимых для производства беспилотников, продаваемых в рф, после того, как из изучения обломков перехваченных БПЛА стало очевидно, что они начинены технологиями американского производства.

В отчете New York Times также указано, что, пытаясь остановить атаки беспилотников, помощники Байдена также взаимодействуют с Израилем.

«На защищенной видеовстрече в прошлый четверг с высшими должностными лицами национальной безопасности, вооруженных сил и разведки Израиля Джейк Салливан, советник по национальной безопасности, обсудил растущие военные отношения Ирана с рф, включая передачу оружия, которое кремль развертывает против Украины, нацеленного на ее гражданское население, инфраструктуру и предоставление Россией военных технологий Ирану взамен», — говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи.

Хотя в заявлении не приводится подробностей о том, как две страны решили решить эту проблему, но в отчете отмечается, что тот факт, что администрация решила привлечь внимание к обсуждению на ежеквартальной встрече, обычно посвященной подрыву ядерного потенциала Ирана, был примечателен.

Ранее Курсор писал, что Иран и россия подпишут новое соглашение. Иран и россия намерены подписать новое соглашение о закупках, по которому москва получит еще сотни боевых беспилотников из Тегерана.

Курсор также сообщал, что в Израиле опасаются, что россия может передать Ирану гиперзвуковые ракеты.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!