Рф совершила массированную атаку дронов по Украине — все подробности

Украина заявила, что сбила 34 из 44 беспилотников рф, запущенных за ночь.

Ночью армия рф* выпустила по Украине 44 беспилотника «Шахед». Украинские силы ПВО сбили 34 из них. Особенно атаке подверглась Одесская область. Никаких попаданий не было.

Несколько дронов были сбиты в Кировоградской области. По словам главы региона, ущерба гражданской инфраструктуре и пострадавших нет.

«Для отражения атаки были задействованы истребительная авиация, зенитно-ракетные подразделения и мобильные огневые группы», — сообщили ВВС Украины в мессенджере Telegram.

Губернатор Одесской области Олег Кипер заявил, что его регион был главной целью, но нападение не привело к жертвам.

«Наши силы противовоздушной обороны проделали отличную работу», — написал Кипер в Telegram.

Наталья Гуменюк, пресс-секретарь южного военного командования Украины, сообщила, что БПЛА были перехвачены над прибрежными районами Черного моря, а также дальше вглубь страны.

Россия "не прекращает давления и поиска новой тактики, а именно - с применением массовых атак", - заявила Гуменюк в мессенджере Telegram.

«Сегодня ночью было запущено несколько групп ударных БПЛА… ПВО работала практически на всем южном направлении – в Одесской, Николаевской областях. Кроме того, противник нацелил свои удары на центральную Украину», – сказала она.

«Последствия нападения сейчас выясняются, потому что оно действительно было массированным, — добавила Гуменюк. — Однако работа ПВО была достаточно эффективной. Было уничтожено более 30 БПЛА».

С июля, когда москва вышла из соглашения при посредничестве ООН, разрешающего безопасные поставки зерна через Черное море, рф усилила атаки на инфраструктуру экспорта зерна Украины в Одесской и Николаевской областях.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!