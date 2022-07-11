Родственники российских солдат возмущены действиями россии

В перехваченном телефонном разговоре, который имеется в распоряжении Главного управления разведки Министерства обороны Украины, оккупант рассказывает своему брату, что его подпись была подделана на новом «контракте» о продолжении службы.
На самом деле он не подписывал контракт, а единственным документом, который он передал командованию, был рапорт об отказе от продолжения службы.
Брат советует родственнику не подписывать никаких документов и отказаться от дальнейшей службы:
«Мы все равно выживем. У нас с мамой есть 70 тысяч. Сейчас мы найдем адвоката, я возьму кредит, но сделаю независимую экспертизу… А потом я подам на них такой иск, что, может быть, еще лет 10 не буду работать. Главное — не сдаваться. Не бояться вообще ничего. Пусть угрожают: посадят, не посадят. Говорите: зато я буду жив…».
«Курсор» писал ранее, что российская федерация за время войны в Украине потратила более 5 тысяч ракет, большинство из которых были относительно современными, а сейчас в армии страны-агрессора остались только старые, не точные ракеты.
Еще мы писали, что с начала войны из Беларуси по Украине запустили более 600 ракет.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!