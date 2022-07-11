Родственники российских солдат возмущены действиями россии

15:04, Сегодня
Новости СНГ, Происшествия
российские солдаты фото
Фото: depositphotos.com

Родственники российских военных советуют им отказываться от службы в армии и не подписывать вообще никаких документов. «Пусть угрожают: посадят, не посадят. Говорите: зато я буду жив…», — советуют российскому солдату.

В перехваченном телефонном разговоре, который имеется в распоряжении Главного управления разведки Министерства обороны Украины, оккупант рассказывает своему брату, что его подпись была подделана на новом «контракте» о продолжении службы.

На самом деле он не подписывал контракт, а единственным документом, который он передал командованию, был рапорт об отказе от продолжения службы.

Брат советует родственнику не подписывать никаких документов и отказаться от дальнейшей службы:

«Мы все равно выживем. У нас с мамой есть 70 тысяч. Сейчас мы найдем адвоката, я возьму кредит, но сделаю независимую экспертизу… А потом я подам на них такой иск, что, может быть, еще лет 10 не буду работать. Главное — не сдаваться. Не бояться вообще ничего. Пусть угрожают: посадят, не посадят. Говорите: зато я буду жив…».

«Курсор» писал ранее, что российская федерация за время войны в Украине потратила более 5 тысяч ракет, большинство из которых были относительно современными, а сейчас в армии страны-агрессора остались только старые, не точные ракеты.

Еще мы писали, что с начала войны из Беларуси по Украине запустили более 600 ракет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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