На курьезном видео видно, как валерия под музыку спускается по ступенькам сцены, но затем оступается и падает прямо на глазах у зрителей.

Известная российская певица валерия*, которая поддержала главу рф владимира путина и войну в Украине, упала со сцены во время съемок. Произошедшее удалось снять на видео.

Ролик показали на телеграм-канале УНИАН.

На видео видно, как 54-летняя певица спускается со ступенек сцены, однако внезапно оступается и падает сразу после слова «Здравствуйте!»

Исполнительница уже успела прокомментировать случившееся. По ее словам, таким образом она выразила солидарность с патриархом рпц кириллом гундяевым, который также недавно упал во время молитвы.

Напомним, что патриарх кирилл также активно поддерживает войну в Украине и действия путина.

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