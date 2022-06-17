МИД россии отрицает вторжение своих войск в Украину и аннексию Крыма

Российские политики продолжают продвигать повестку российской пропаганды о якобы неонацистском режиме в Киеве. И вот глава МИД рф дал очередное интервью, в котором рассказал о нападении Украины на русских.

Глава МИДа рф* сергей лавров заявил, что ООН и весь мир закрывают глаза на российскую «правду» о неонацистсокм режиме в Киеве. Кроме того, вторжения российских войск в Украину якобы не было, а полуостров Крым не был аннексирован россией.

Обо всем этом лавров рассказал в интервью корреспонденту BBC Стиву Розенбергу.

По словам лаврова, цель так называемой «спецоперации» в Украине якобы защита жителей Донбасса. Журналист напомнил российскому политику о том, что в войне страдают как раз города Донбасса, умирают местные жители. На это лавров ответил, что мирные города бомбят якобы украинские нацисты.

Примечательно, что затем лавров придумал новую цель «спецоперации», которая якобы заключается в противостоянии Западу. Так, россию не устраивает, что Украина получает оружие, с помощью «нацисты из Киева» напали на русских.

По словам лаврова, в Украине запретили русский язык, а так называемые «ДНР» и «ЛНР» — не марионетки москвы, а самостоятельные республики.

Ранее наш сайт сообщал, что в россии решили сделать медведева следующим президентом Украины.

Кроме того, Курсор писал, что в Британии заявили, что россия стратегически проиграла войну против Украины.

Еще напомним, что в Украине намерены проверить обстановку на границах с Беларусью.