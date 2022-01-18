Российские дипломаты с семьями эвакуируются из Украины — СМИ

Сообщается, что минимум 18 человек — дети и жены дипломатов, покинули Украину 5 января, а в последующие дни уехало еще около 30 человек. В двух российских консульствах — Киеве и Львове — большей части дипломатов приказано покинуть страну.

Об этом сообщается в новостном издании «The New York Times».

Согласно источнику, официальный представитель США сообщил, что Вашингтон заранее знал о готовящейся эвакуации.

«У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России в Украине в конце декабря и начале января», — говорится в заявлении.

Сокращение численности посольства России может быть «отчасти пропагандой, отчасти подготовкой к надвигающемуся конфликту или отчасти уловкой, или же все три сценария сразу», пишет газета со ссылкой на украинских и американских чиновников.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что директор ЦРУ посетил Украину.

Директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе посетил Киев и провел встречи с коллегами из местных спецслужб, а также украинским президентом Владимиром Зеленским.

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