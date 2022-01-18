Директор ЦРУ посетил Украину

По предварительным данным, визит директора американской спецслужбы был спланирован заранее. Бернс обсудил возможную агрессию со стороны России и «усилия по деэскалации напряженности».
Об этом сообщило новостное издание «CNN».
Согласно заявлению источника, Бернс выполняет роль одного из главных посредников в конфликте между США, Украиной и Россией.
Сообщается, что в начале ноября во время своего визита в Москву он пообщался по телефону с президентом России Владимиром Путиным, чтобы «выразить серьезную озабоченность США действиями РФ».
Кроме того, Бернс призывал администрацию США к бдительности в отношении планов России по Украине.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что индонезийская делегация прибыла в Израиль для обсуждения ситуации с COVID-19.
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