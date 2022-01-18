Директор ЦРУ посетил Украину

Директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе посетил Киев и провел встречи с коллегами из местных спецслужб и украинским президентом Владимиром Зеленским

По предварительным данным, визит директора американской спецслужбы был спланирован заранее. Бернс обсудил возможную агрессию со стороны России и «усилия по деэскалации напряженности».

Об этом сообщило новостное издание «CNN».

Согласно заявлению источника, Бернс выполняет роль одного из главных посредников в конфликте между США, Украиной и Россией.

Сообщается, что в начале ноября во время своего визита в Москву он пообщался по телефону с президентом России Владимиром Путиным, чтобы «выразить серьезную озабоченность США действиями РФ».

Кроме того, Бернс призывал администрацию США к бдительности в отношении планов России по Украине.

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