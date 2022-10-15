Российские оккупанты жалуется на профессионализм ВСУ — перехват разговора

Российская армия на войне в Украине продолжает нести потери и убытки, и оккупанты начали признавать, что ВСУ действительно очень профессионально работают, применяя артиллерию и аэроразведку.

Об этом свидетельствует перехват разговора, опубликованный Главным управлением разведки Украины.

На записи слышно, как во время разговора с товарищем российский захватчик рассказывает, что количество их потерь стремительно увеличивается. У подразделения осталось 4 танка и около 100 солдат. Захватчик критикует свое военное руководство и отмечает, что даже если подъедет подкрепление, вряд ли они пойдут вперед.

Солдат рф рассказал, что у них все плохо, они даже уничтожают свою технику, воспринимая ее за украинскую. А ВСУ тем временем демонстрируют свой профессионализм и слаженную работу.

По его словам, украинские бойцы эффективно используют аэроразведку, передают данные и сразу по их позициям начинают лететь снаряды, прямо в цель. А вот, когда россиянам передают данные, то они стреляют либо по своим, либо вообще далеко от цели.

Товарищ отметил, что по российскому телевидению говорят об успехах их армии, на что захватчик ответил, что солдаты не могут даже удержать захваченные позиции, их накрывает украинская артиллерия и заставляет отступать.

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«Курсор» писал ранее, что ВСУ начали использовать уникальную немецкую систему ПВО на южном направлении.