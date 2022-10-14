ВСУ начали использовать уникальную немецкую систему ПВО на южном направлении

Первый из четырех комплексов противовоздушной обороны IRIS-T уже на боевом дежурстве на южном направлении.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает «Укринформ».

“Тех систем ПВО, которые мы сегодня имеем, очень мало. Сегодня многие страны согласились помочь нам средствами ПВО. Комплекс IRIS-T, которого нигде нет в мире, Германия первым поставляет в Украину. Эта система уже работает в Вооруженных силах где-то на южном направлении. Ожидаем остальных систем, которые должна поставить нам Германия ”, – сказал он.

Game changer: Germany has delivered its cutting edge aerial defence system Iris-T SLM to Ukraine. The €140m system can protect an entire city the size of Kyiv from any aerial attack, including missiles, drones etc. Three more will be delivered soon https://t.co/3KgJfPblte — Bojan Pancevski (@bopanc) October 11, 2022

Также он отметил, что системы IRIS-T могут работать в одной системе с другими комплексами противовоздушной обороны западного образца, например NASAMS или Patriot.

«NASAMS – это уже проверенный комплекс, который имеет хороший авторитет в мире, находится на вооружении 12 стран мира. С этим комплексом может быть легче по поставкам – он есть, ракеты к нему в достаточном количестве есть. Поэтому нужно просить страны, у которых есть этот комплекс, помочь Украине усилить уже существующее ПВО”, – отметил Юрий Игнат.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что первые ЗРК NASAMS поступят в Украину в течение октября.

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