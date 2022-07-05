Российские партизаны объявили настоящую войну путину: жгут военкоматы, пускают поезда под откос

В россии* активизировалось партизанское движение, которое выступает против режима путина и полномасштабного вторжения в Украину

На территории российской федерации, после того, как она начала полномасштабную войну в Украине, активизировались партизаны, которые выступают против режима президента рф владимира путина.

Об этом сообщает издание The Insider.

Известно, что партизанское движение с начала войны в Украине совершило на территории рф как минимум 23 атаки на военкоматы, из которых 20 загорелись в результате попадания «коктейлей Молотова». За поджогами стояли самые разные не скоординированные движением группы, в частности: левые анархисты, проукраинские активисты и ультраправые группы.

Также партизаны объявили властям страны «рельсовую войну». Согласно информации СМИ, с марта по июнь текущего года в россии сошли с рельсов 63 товарных поезда.

Представители «Боевой организации анархо-коммунистов», которые взяли на себя ответственность за диверсии на железной дороге, рассказали, что задержали поезда, направляющиеся в военную часть владимирской области, где размещался арсенал главного ракетно-артиллерийского управления минобороны рф.

По их словам, диверсия была обнаружена, но все-таки нанесла вред противнику, задержав движение состава с военной техникой и оборудованием.

Анархисты отметили, что их на подобные действия вдохновили партизаны, которые подрывали логистику военных рф в первый месяц вторжения, когда россияне пытались атаковать Киев.

«Курсор» писал ранее, что военный эксперт рассказал, может ли война в Украине перерасти в Третью мировую.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!