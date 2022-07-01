Военный эксперт рассказал, может ли война в Украине перерасти в Третью мировую

Россия начала полномасштабную войну против Украины рано утром 24 февраля.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что существует небольшая вероятность того, что развязанная россией* война против Украины может перерасти в Третью мировую.

Об этом военный эксперт сказал в эфире своего канала в YouTube.

По его словам, президент россии владимир путин хочет, чтобы география войны расширилась до мирового уровня.

«Да, она пока незначительна на сегодня, но такая вероятность насчет расширения географии и перерастания войны в Украине в мировую — вполне допустима. Я уже неоднократно говорил, что это мечта путина. Он хочет расширить географию войны до мирового уровня…», — отметил собеседник.

Он также отметил, что путин намерен втянуть в противостояние Североатлантический альянс, и, если это произойдет, то война автоматически станет мировой.

Жданов добавил, если произойдет первый акт агрессии НАТО против рф, то путин заявит, что необходимо достигать договоренностей.

«Как только он достигнет провокации от НАТО в плане первого акта агрессии против рф, путин скажет: «Вы — агрессоры. Давай договариваться». Практически, как в том анекдоте — объявить войну и сдаться в плен…», — сказал военный эксперт.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!