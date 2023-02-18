Российские ракеты пролетели над атомной станцией — в Украине заявили об угрозе

Во время утренней массированной атаки россиян под угрозой оказалась Южноукраинская атомная станция в Николаевской области. Там ракеты пролетели на опасно близком расстоянии к ядерному объекту.

Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома«.

Как отметили специалисты, российские ракеты двигались по руслу реки Южный Буг в направлении г. Первомайск Николаевской области и пролетели опасно близко к ядерному объекту.

«Сегодня, 18 февраля 2023 года, во время очередной массированной ракетной атаки РФ на Южноукраинской АЭС в 8:25 и 8:27 зафиксированы пролеты двух вражеских крылатых ракет», — говорится в сообщении.

В компании заявили, что россияне своими действиями в очередной поставили под угрозу атомную безопасность, что могло обернуться масштабной катастрофой.

«Угроза попасть в реактор с возможными последствиями — ядерной катастрофой — снова была высокой», -подчеркнули в ведомстве.

С начала войны в Украине это не первый случай, когда российские военные создают угрозу вокруг атомных объектов. В конце 2022 года в результате обстрелов ВСУ сбили ракету вблизи атомных реакторов на Южноукраинской АЭС в Николаевской области. Также россияне временно оккупировали Запорожскую атомную станцию. Там ядерный объект регулярно подвергается обстрелам, а на территории станции российская армия расположила свою технику и оружие.

Украина неоднократно призывала мир предпринять меры, чтобы обезопасить общество от возможной всемирной катастрофы. В МАГАТЭ по данному поводу постоянно проводят консультации и разместили свою миссию на всех АЭС Украины.

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