Успех не гарантирован: в МАГАТЭ дали оценку переговорам по Запорожской АЭС

Успех в создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) никто гарантировать не может. Переговоры между заинтересованными сторонами продвигаются очень медленно.

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина.

«Прогресс по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС медленный, при этом успех все еще не гарантирован», — отметил генеральный директор МАГАТЭ.

Как сообщал Курсор, в начале октября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС нуждается в немедленной защите после того, как в результате обстрелов было прекращено ее внешнее питание.

«Запорожскую атомную электростанцию ​​следует защитить. Я в ближайшее время уеду в российскую федерацию*, а затем вернусь в Украину, чтобы согласовать охранную зону ядерной безопасности вокруг АЭС. Это абсолютный и срочный императив», – подчеркнул Гросси.

Как известно, в ночь на 8 октября российские военные в очередной раз открыли огонь по ЗАЭС. На данный момент она полностью обесточена.

В результате обстрелов отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750кВ ЗАЭС — Днепровская. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы. Представители «Энергоатома» говорят, что запасов дизельного топлива для их работы хватит на 10 дней.

Курсор писал ранее, что 5 октября, президент российской федерации владимир путин утвердил аннексию четырех захваченных украинских областей, а также присвоил Запорожскую АЭС.

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