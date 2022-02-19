Российские СМИ запустили фейк о взрыве снаряда около границы с Украиной

Сегодня утром ряд российских СМИ сообщил о взрыве в 1 км от границы с Украиной на территории Тарасовского района Ростовской области.

СМИ сообщили, что взрыв прозвучал в 1 км от границы с Украиной на территории Тарасовского района Ростовской области.

В Ростовской области объявлено ЧС из-за наплыва беженцев с Донбасса.

Об этом сообщает телеграм-канал Украина 24/7.

Однако позже оказалось, что это фейк.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что лидер так званой «ДНР» призвал провести полную военную мобилизацию. После попыток дестабилизации ситуации на Донбассе, а также после обращений «лидера ДНР», который заявлял, что Украина планирует вторжение, стало известно, что на территории подписали указ о всеобщей мобилизации.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.