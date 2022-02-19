В СМИ рассказали о готовности российских войск к вторжению в Украину

По обновленным данным разведок, в течение последних недель численность сконцентрированных войск России увеличилась до почти 200 тысяч, несмотря на заявления РФ по их отводу.

Примерно 40 или даже 50 процентов войск, который сосредоточены вокруг возле границ Украины, готовы пойти в атаку.

Об этом сообщили в издании Sky News со ссылкой на представителя Пентагона.

Журналисты пишут, что военные уже находятся на наступательных позициях. Так, количество наземных подразделений в этом районе выросло до с 120 или даже до 125 пяти. Ранее из было всего 83.

Отмечается, что каждая из таких групп насчитывает от 750 до 1000 солдат.

Ранее Курсор сообщал, что спикер Госдумы РФ пригрозил Европе большой войной. По его словам, угрозу войны создает не Россия, а президент Украины Владимир Зеленский. Володин написал, что в Киеве решили атаковать «мирных граждан» так называемых «ЛНР» и «ДНР», вынуждая Россию защитить своих «соотечественников».

Также редакция нашего портала писала, что замминистр иностранных дел Украины призывает к более активному участию Израиля в кризисе с Россией. Израиль пытался сбалансировать отношения как с Украиной, так и с Россией во время кризиса, не проявляя фаворитизма ни к одной из сторон, но Украина несколько раз добивалась вмешательства Израиля.

Еще напомним, что на оккупированном Донбассе ждут начала войны и ставят на воинский учет 17-летних.

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