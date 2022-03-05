Российские военные хотят захватить еще одну атомную электростанцию в Украине

Согласно информации от «Энергоатома»Украины, вторым по величине ядерным объектом Украины является Южноукраинская АЭС в Николаевской области.

Российские военные пытаются пробиться ко второму по величине ядерному объекту Украины. Речь идет о Южноукраинской АЭС в Николаевской области.

Об этом рассказала представитель Штатов в ООН Линда Томс-Гринфилд.

По словам политика, российские силы на данный момент находятся в 20 милях от электростанции. Линда Томс-Гринфилд заявила, что президент РФ Владимир Путин должен остановить гуманитарную катастрофу.

Она также отметила, что опасность сохраняется также на Запорожской атомной электростанции, которую обстреляли российские войска.

Ранее редакция Курсора сообщала, что украинская артиллерия уничтожила базу десантников РФ в Киевской области.

Кроме того, наш сайт писал, что генсек НАТО рассказал, что небо над Украиной закрывать точно не будут.

Еще напомним, что совет ООН по правам человека поддержал расследование российских нарушений в Украине.

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