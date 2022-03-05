Российские оккупанты расстреляли из пулеметов гражданское авто под Киевом

В результате обстрела погибли два человека — женщина и 17-летняя девушка. Еще четыре человека получили осколочные ранения, среди них девушка 17 и девочка 7 лет.

Захватчики из РФ расстреляли под Киевом автомобиль с гражданскими из танковых пулеметов. В результате этого нападения погибли два человека, среди которых девушка-подросток. Еще четыре человека получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Так, шасть человека ехали в машине на автомобиле из поселка городского типа Ворзель Бучанского района. Во время поездки машина наткнулась на колонну военной техники захватчиков, которая была обозначена буквой «V». Увидев машину, оккупанты открыли по ней огонь из танковых пулеметов.

Местная прокуратура начала расследование этого инцидента. Действия оккупантов квалицированы как нарушение законов и обычаев видения войны.

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