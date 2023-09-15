Российские военные не вернутся домой до конца войны в Украине - депутат госдумы рф

Мобилизованные граждане российской федерации* покинут зону боевых действий после окончания так называемой специальной военной операции на территории Украины.
Об этом сообщил председатель комитета государственной думы рф по обороне андрей картаполов. Он также рассказал о ротации военнослужащих за счет контрактников.
«Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят», — сказал российский парламентарий.
Он отметил, что в срок отпуска не входит время, потраченное на дорогу. Также картаполов назвал цель активного набора контрактников министерством обороны рф.
"Это же непрерывный процесс. Там же идет формирование новых частей, пополнение. Кто-то получает ранения и выбывает из строя на некоторое время, а подразделение должно оставаться боеспособным", - уточнил картаполов.
Ранее появилось видео от украинских военных, на котором занимаются сбитием российских ракет в ходе сегодняшней ночной атаки ВС рф.
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Помимо этого недавно украинские евреи отреагировали на скандальное антисемитское заявление путина о Зеленском.
* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!