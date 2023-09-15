Российские военные не вернутся домой до конца войны в Украине - депутат госдумы рф

По словам главы оборонного комитета, никакая ротация военнослужащих на время "специальной военной операции" не предусмотрена.

Мобилизованные граждане российской федерации* покинут зону боевых действий после окончания так называемой специальной военной операции на территории Украины.

Об этом сообщил председатель комитета государственной думы рф по обороне андрей картаполов. Он также рассказал о ротации военнослужащих за счет контрактников.

«Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят», — сказал российский парламентарий.

Он отметил, что в срок отпуска не входит время, потраченное на дорогу. Также картаполов назвал цель активного набора контрактников министерством обороны рф.