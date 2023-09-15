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Российские военные не вернутся домой до конца войны в Украине - депутат госдумы рф

19:37, Сегодня
Новости СНГ, Политика
солдаты россии фото
Фото: depositphotos.com
По словам главы оборонного комитета, никакая ротация военнослужащих на время "специальной военной операции" не предусмотрена.

Мобилизованные граждане российской федерации* покинут зону боевых действий после окончания так называемой специальной военной операции на территории Украины.

Об этом сообщил председатель комитета государственной думы рф по обороне андрей картаполов. Он также рассказал о ротации военнослужащих за счет контрактников.

«Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят», — сказал российский парламентарий.

Он отметил, что в срок отпуска не входит время, потраченное на дорогу. Также картаполов назвал цель активного набора контрактников министерством обороны рф.

"Это же непрерывный процесс. Там же идет формирование новых частей, пополнение. Кто-то получает ранения и выбывает из строя на некоторое время, а подразделение должно оставаться боеспособным", - уточнил картаполов.

Ранее появилось видео от украинских военных, на котором занимаются сбитием российских ракет в ходе сегодняшней ночной атаки ВС рф.

Также Курсор сообщал, что россияне нанесли удар по рынку в городе Константиновка (Донецкая область). Первые подробности и кадры с места трагедии смотрите здесь.

Помимо этого недавно украинские евреи отреагировали на скандальное  антисемитское заявление путина о Зеленском.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!

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