Российские войска нанесли ракетный удар по Сумской области: есть погибший и раненые

В результате ракетного обстрела четыре человека получили ранения

Российские войска нанесли ракетный удар по украинскому поселку Зноб-Новгородское, который находится в Сумской области. Об этом в Telegram сообщила Сумская областная военная администрация (ОВА).

По информации ОВА, в результате обстрела один человек погиб, четверо получили ранения. Сообщается, что ракетный удар был нанесен в районе местного профессионально — аграрного лицея.

Также ОВА сообщала, что утром 13 марта войска рф из минометов обстреляли Шалыгинскую громаду. Было выпущено 16 ракет, предварительно — без последствий.

Ранее «Курсор» писал о том, что российские военные обстреляли Николаевскую область, в результате чего погибли два человека, также ранение получил семилетний ребенок.