Войска рф устроили массированный обстрел Николаевской области Украины: есть погибшие, ранение получил ребенок

Российские военные обстреляли Николаевскую область, в результате чего погибли два человека, также ранение получил семилетний ребенок.

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«Только что россияне обстреляли населенный пункт Куцурубской громады Николаевского района. В результате утреннего вражеского обстрела населенного пункта Куцурубской громады погибли мужчина и женщина, 1978 и 1980 г. р., ребенка 7 лет забрала скорая», — говорится в его сообщении.



Также отмечается, что в результате обстрела были разрушены жилые дома, и под завалами могут быть еще люди.



В тоже в ГСЧС Украины Николаевской области, отметили, что россияне обстреляли с. Солончаки Куцурубского территориальной общины Николаевского района Николаевской области.

Ранее «Курсор» писал о том, что на окраинах города Бахмут и на некоторых улицах продолжаются жестокие сражения. По словам главы СНБО Данилова, тела противников разбросаны повсюду, но оккупанты не проявляют желания забрать трупы оккупантов, так как они не представляют ценности для них.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.