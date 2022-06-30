Войска рф позорно сбежали с острова Змеиный и попытались убедить, что оставили его «добровольно»

В результате успешно проведенного очередного этапа операции украинских войск остатки развитой армии рф спешно эвакуировали с острова Змеиный.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

По информации военных, в течение ночи, в результате успешных огневых ударов украинскими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами.

Отмечают, что в настоящее время на Змеином пожар, раздаются взрывы. Окончательные результаты операции доразведываются.

При этом в минобороны рф уже подтвердили бегство своей армии со Змеиного. Но, как обычно, все перекрутили с ног на голову. Роспропаганда заявила, что российские военные» в качестве шага доброй воли завершили выполнение задач» на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон.

В заявлении уточняется, что тем самым «мировому сообществу продемонстрировано, что рф не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины».

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!