Российский блогер разбил машину, чтобы проверить спасет ли его iPhone 14

Российский блогер Родион Худаков протестировал новый iPhone 14 и обнаружил, что функция обнаружения ДТП не работает, как следует.

Он посвятил этому эксперименту видеоролик, который опубликовал на YouTube-канале HUDAKOV.

iPhone 14 получил функцию «Вызов после серьезной аварии», которая должна реагировать на дорожно-транспортные происшествия и запускать обратный отчет. Если пользователь за несколько секунд не даст отбой, то аппарат должен связаться со спасателями и сообщить им об аварии, а также указать координаты, повторив сообщение семь раз.

Россиянин вместе с помощником закрепил новенький смартфон при помощи специального крепления на лобовом стекле автомобиля ВАЗ-2108, который разогнали до 40 км/ч и заставил его врезаться в бетонный блок. Машина получила значительные повреждения, однако операционная система iPhone никак не отреагировала на сильное столкновение.

Родион Худаков отметил, что функция обнаружения аварий была включена, а до эксперимента смартфон около часа находился в автомобиле и выполнял роль навигатора. Блогер предположил, что функция реагирования ДТП может не работать в россии*, но тут же показал, что при нажатии двух клавиш iPhone 14 начинает обратный отсчет до отправки сигнала тревоги экстренным службам.

«Курсор» писал ранее, с какими проблемами столкнутся владельцы iPhone 14.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!