Отказ от SIM-карт: с какими проблемами столкнутся владельцы iPhone 14

Пользователи возмущены монополистским решением Apple не устанавливать в iPhone 14 обычные SIM-карты. Эксперты рассказали, какими проблемами для владельцев телефонов это может быть чревато.

Новинка от Apple, iPhone 14, уже традиционно лишен такого привычного элемента смартфонов, как разъем на 3,5-мм. Но это еще не все — теперь как ненужный удален приемник SIM-карт. Таким образом новый смартфон будет поддерживать только электронные SIM-карты (eSIM).

Это дерзкое новшество сразу вызвало бурю критики и протестов, пишет tehnofan.

Многие пользователи назвали это решение антипотребительским, то есть нарушающим права покупателей, поскольку альтернативы в Apple не предложили.

В принципе, eSIM могла бы позволить бы легко и быстро менять оператора, экономить место в смартфоне, упрощать его устройство. Но есть проблема. Даже в США около десятка операторов мобильной связи не поддерживают электронных сим-карт. Таким образом Apple фактически вынуждает пользователей отказываться от своего оператора в пользу того, который имеет eSIM.

Также сообщается, что у некоторых операторов эта функция поддерживается только для дорогих абонентских планов. А в таком случае это уже можно считать проплаченными действиями и существованием взаимовыгодных договоренностей между Apple и операторами.

Также дополнительные проблемы возникнут при поломке iPhone 14, поскольку нельзя будет просто извлечь SIM-карту и быстро начать пользоваться своим номером с другого смартфона.

Также могут быть сложности в некоторых странах с электронными сим-картами: не везде они поддерживаются. Вы будете вынуждены либо платить огромные суммы за роуминг, либо пытаться найти и переключиться на местного оператора, поддерживающего eSIM (если таковой вообще есть).

Технические эксперты уверены, что Apple нужно было оставить приемник для SIM-карт в iPhone 14, а не проводить монополизацию рынка как с 3,5-мм разъемом. Напомним, он тоже рекламировался как способ освободить пространство внутри смартфона, а стал драйвером продаж AirPods. Таким же антипотребительским шагом было удаление зарядного блока из комплекта, который объяснили заботой об экологии, а на самом деле хотели повысить объемы продаж зарядных устройств как отдельных аксессуаров.

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