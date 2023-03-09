Российский миллионер предположил, почему путин на самом деле начал войну в Украине

Бизнесмен критикует кремлевского диктатора, но в то же время отмечает, что тот «не дурак» и «талантливый человек».

Российский бизнесмен Евгений Чичваркин предположил, почему президент *рф владимир путин решил начать полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом он сообщил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

По мнению миллионера, кремлевский диктатор решил воевать, потому что не видел дальнейших перспектив «сохранения рейтинга и власти, а война всё спишет». Чичваркин считает, что для путина это «священная война», потому что она направлена на оккупацию новых территорий.

Помимо этого благодаря военным действиям кремль получает возможность повышать налоги и отбирать бизнес во имя «святой и великой идеи». Собеседник спросил, «больная ли у путина» голова, либо же все его действия здравым расчетом.

Чичваркин полагает, что идея президента рф имеет маниакальный характер, но в прикладном смысле он «не дурак» и «талантливый человек», потому что в противном случае он не мог бы устроить подобного.

Отметим, что Чичваркин является российским предпринимателем, сооснователем и бывшим совладельцем сети салонов сотовой связи «Евросеть». С конца 2008 года живет в Великобритании, где ведёт винный и ресторанный бизнес. Также он сторонник украинского Евромайдана и выступает против политики владимира путина, в том числе в отношении Украины и аннексии Крыма.

Также «Курсор» сообщал, что вооруженные люди зашли на территорию *рф и оставили «подарки».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!