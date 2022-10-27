Российский оппозиционер предположил, когда ВСУ освободят Херсон

Ситуация на Херсонском направлении остается напряженной, но ВСУ постепенно освобождают населенные пункты от российской оккупации и планируют деоккупировать Херсон. Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков предположил, что это произойдет совсем скоро.

Об этом он рассказал на YouTube-канале Фейгин Live.

По его словам, город может вернуться под контроль Украины в ближайшие две-три недели. Деоккупация Херсона является коренным и ключевым поворотом. Это не будет окончательная победа ВСУ над врагом и путинская пропаганда отыграет как-то это событие, но это станет окончательным сигналом для российских элит, что путину* — капут.

Геннадий Гудков считает, что после освобождения Херсона «в бункере» не останется никаких сомнений в скорой победе над путинским режимом в российской федерации.

Он отметил, что крах российской армии под Херсоном будет последней каплей для путинской элиты, а значит вероятность дворцового переворота возрастет.

«Курсор» писал ранее, что российская оккупационная группировка не собирается добровольно отдавать Херсон. А это значит, что украинские Силы обороны ждут тяжелые бои.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!