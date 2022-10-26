Деоккупация Херсона: полковник ВСУ рассказал, что задумали россияне

Российская оккупационная группировка не собирается добровольно отдавать Херсон. А это значит, что украинские Силы обороны ждут тяжелые бои.

Такое мнение в комментарии Новости.LIVE высказал военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины Петр Черник.

«От Херсона большого отвода офицерского состава нет. Если что-то есть, то небольшая ротация, не больше. Полноценная группировка там остается», — сказал Черник.

«То, что они «эвакуируют» большую часть населения, — отметил он, — на самом деле — депортация. То, что они вывозят ценности, грабят больницы, дома, — они осознают, что Херсон, его Правый берег они, скорее всего, проигрывают».

Но это не значит, добавил Черник, что битвы не будет.

«Поэтому не нужно поднимать планку ожидания о том, что такие-то признаки свидетельствуют о том, что противник вот-вот сдастся. Я — сторонник версии, что не сдастся», — выразил уверенность военный эксперт.

Тем временем в Херсонской области оккупанты минуют береговую линию Днепра и мародерят оборудование. Также русские военные продолжают так называемую эвакуацию мирного населения.

В самом Херсоне российские оккупанты блокируют связь и демонтируют оборудование из телецентра. Это делают для того чтобы помешать местному подполью передавать информацию Вооруженным силам Украины.

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