Российский оппозиционер предположил, кого боится путин и почему

Президент российской федерации владимир путин умеет подавлять и управлять своим народом, например, с помощью пропагандистов, которые внушают гражданам «нужную» информацию. С этой частью общества он может справиться, а значит ее не боится. Но есть и вторая часть.

Таким мнением поделился российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, передает «24 канал».

По его словам, глава кремля боится людей, которые его окружают, поскольку этой части населения он не может так легко «навешать на уши лапшу», ведь она не поддается пропаганде, потому что оценивает ситуацию по своему кошельку и финансовому состоянию.

Геннадий Гудков считает, что российский диктатор их боится, потому что они не простят ему серьезных изменений. Именно для них он пытается что-то отвоевать и продемонстрировать хоть какие-то успехи своей армии на фронте в Украине. И даже осознавая, что проигрывает, он все равно делает попытки что-то получить или как-то отомстить.

Он добавил, что здесь не нужно называть отдельные фамилии людей, которые могут иметь планы по смещению президента рф. Сейчас это может сделать кто угодно, поэтому и путин боится всех элит.

«Может получиться так, что они наперебой, наперегонки бросятся на Запад договариваться, кто же первый будет смещать путина. Я им рекомендую уже сейчас подумать, потому что потом будет очень большая очередь», – подытожил оппозиционер.

«Курсор» писал ранее, что по словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, мир уже давно понял, что путин проиграл войну, до апреля 2023 года его может не стать уже.