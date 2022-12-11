До апреля путина может не стать — Киев

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался встречаться с российским лидером владимиром путиным*, поскольку считает его неудачником.

Об этом в своем Telegram-канале написал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он также считает, что путина может не стать уже к апрелю 2023 года.

«Весь мир давно понял, что путин проиграл. Они не хотят иметь дело с крысой, которая издохнет или со «сбитым летчиком». Его лучшие друзья — индусы и китайцы — дали ему оценку. Они поставили на нем крест. Может провести еще 10 мобилизаций, но по-другому не будет. Американское издание назвало его «неудачником года». Он — неудачник века после Гитлера. Его списали, зачем с ним сделку заключать. Да и подписывать соглашение с человеком, которого уже в апреле может физически не существовать, никому не нужно. Еще и потом обвинят, что ты подписал соглашение с убийцей детей. Кому это нужно?», — написал Арестович.

Как сообщал Курсор, переговоры с российской федерацией на тему размещения оружия на территории Европейского Союза возможны только после вывода армии рф с территории Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были пройти в Египте 29 ноября.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!