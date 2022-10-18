Российский оппозиционер рассказал, чего сейчас боится путин

В российской федерации растет уровень недовольства путинским режимом, особенно осле объявления в стране «частичной мобилизации». Глава кремля совершил некие ошибки и теперь опасается потерять не только свою власть, но и жизнь, и свободу.

Об этом в интервью изданию «Униан» рассказал российский оппозиционер Дмитрий Гудков.

По его словам, сначала президент рф делал вид, что никакой полномасштабной войны на территории Украины нет, но есть так называемая «спецоперация» и многие люди этому верили. Но потом в стране объявили мобилизацию, которая спровоцировала волну паники, особенно, когда за отклонение от службы грозятся посадить в тюрьму на 10 лет.

Экс-депутат госдумы отметил, что сейчас рейтинг путина идет пропорционально вниз и уже даже среди лояльных избирателей к главе кремля воспылала ненависть.

Из-за этого российская «верхушка» испугалась и сделала вид, что прекратила мобилизацию, но все равно призывает срочников, а когда «пушечное мясо» закончится, снова нужно будет мобилизовать людей.

Дмитрий Гудков назвал путина «трусливым преступником», который может только убивать мирных людей и устраивать теракты. И он очень боится потерять свою власть, жизнь и свободу, поэтому тонко чувствует настроение населения.

По мнению оппозиционера, ему подсказали, что нужно заканчивать мобилизацию, иначе неизвестно, куда энергия мобилизованных людей будет направлена.

«Курсор» писал ранее, что по словам экс-главы Службы внешней разведки Николая Маломужа, президент рф владимир путин проигрывает на всех фронтах в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!