Путину нужно перемирие и срочно — украинский генерал

По словам экс-главы Службы внешней разведки Николая Маломужа, президент рф владимир путин* проигрывает на всех фронтах в Украине.

Экс-глава Службы внешней разведки генерал Николай Маломуж заявил, что российскому президенту очень срочно необходимо перемирие в войне с Украиной, чтобы сохранить захваченные территории, осуществить перегруппировку сил и подготовить новые резервы. По словам генерала, сейчас путин загнан в угол

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

«Перемирие связано с тем, что Путин четко проигрывает… на всех фронтах. Он попытался, конечно, наверстать свои упущения… новыми атаками на Донецком направлении, там не получается. Удержать Херсонское направление — очень сложно…», — заявил Маломуж.

По мнению генерала, российский президент загнан в угол, но он еще опасен: «…у него еще имеется потенциал, но сейчас критически необходимо ему какое-то перемирие, для того, чтобы и не потерять, во-первых, территории, которые он завоевал, это первая составляющая».

Он добавил, что, россиянам необходимо время, чтобы перегруппировать силы и подготовить новые резервы. При этом, мобилизованные граждане рф, которых бросают на фронт, они или сдаются, или бегут, или погибают.

«Поэтому и создали там 80 центров подготовки, и глава минобороны рф сергей шойгу уже рассказывает, что там будут эффективно два-три месяца готовиться новые резервы. Этот новый резерв, конечно, он может готовиться, и это будет проблема для Украины…», — отметил Маломуж.

Ранее Курсор писал, что аналитики объяснили, почему невозможно перемирие с россией. Эксперты заявили, что президент рф владимир путин* использует любую приостановку боевых действий для закрепления своих достижений и подготовке к новой агрессии против Украины.

Курсор писал, что режим путина вызывает обеспокоенность Обамы. 44-ый президент США Барак Обама заявил, что линии связи между Белым домом и кремлем* «такие же слабые, как и всегда» в течение длительного времени.

Наша редакция писала, что российский публицист назвал три главные ошибки путина. Российский публицист Андрей Пионтковский отметил, что с владимиром путиным уже произошло нечто психологически страшное.

Курсор сообщал, что президента рф владмира путина готовят к «пенсии»: у Зеленского назвали основные признаки. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что культ путина* постепенно уже разрушается.

Кроме этого, сообщалось о том, как история расплатится с путиным. Десятилетиями путин использовал машину российской пропаганды ради дискредитации Украины и возвышения россиян над остальными славянскими народами. Итогом стало кровопролитное вторжение на украинские земли, но сможет ли он спастись от расплаты?

Наша редакция сообщала, что Зеленский назвал условие, при котором путин не выживет.

Кто станет президентом рф после путина: СМИ составили список кандидатов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!