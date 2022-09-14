Российский оппозиционер считает, что путину уже ищут замену

Политолог и российский оппозиционер Аббас Галлямов считает, что у россии* есть не так много сценариев, которые могли бы изменить ситуацию.

Учитывая успехи ВСУ на фронте, президент рф владимир путин не может продолжать делать вид, что все задачи так называемой «спецоперации» выполнены. После бегства солдат рф это уже будет смешным.

Таким мнением поделился политолог и российский оппозиционер Аббас Галлямов, передает «24 канал».

По его словам, у российской федерации не так много сценариев, которые бы помогли ей стабилизировать как-то ситуацию на фронте. Например, идти на переговоры путин не может, потому что с ним никто не хочет разговаривать. Зеленский отметил, что будет вести диалог с москвой только в случае, если россия выведет свои войска из всей территории Украины, включая аннексированный Крым. Но путина такой расклад событий «убьет политически».

Оппозиционер считает, что кремль может попытаться использовать ядерное оружие, но в рф понимают, насколько это большой риск для них самих. Такое решение приведет к военному перевороту в стране.

По мнению Галлямова, самым надежным вариантом улучшения своего положения для россиян является замена президента. И эта идея постепенно развивается в головах российских политиков.

В последнее время было несколько обращений оппозиционных муниципальных депутатов из Санкт-Петербурга в госдуму с предложением начать процедуру импичмента путина. Более того, в рф даже появилась соответствующая петиция.

«Курсор» писал ранее, когда режиму путина может прийти конец.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена