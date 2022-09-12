Российский оппозиционер предположил, когда режиму путина придет конец

Российский оппозиционер и политолог Аббас Галлямов рассказал, что мощное контрнаступление ВСУ вносит свои коррективы в ход войны.

Режим президента российской федерации* владимира путина близок к завершению, особенно на фоне последних событий на фронте. Если ВСУ будут продолжать демонстрировать такие результаты контрнаступления, то глава кремля потеряет власть до 2024 года.

Таким мнением поделился российский оппозиционер и политолог Аббас Галлямов, передает «24 каналу».

Он отметил, что кресло президента рф уже начало шататься на фоне частых поражений оккупантов. И если украинские бойцы и дальше будут активно освобождать свои территории, то режим путина может потерпеть крах до 2024 года.

Однако, российские оккупационные войска будут пытаться стабилизировать фронт и перейти в «окопный режим».

Политолог предположил, если война перейдет в такой режим, то где-то к марту путин получит передышку и будет более или менее спокойно себя чувствовать.

«Курсор» писал ранее, что путин путем масштабного вторжения российских войск на территорию Украины хотел прибрать к своим рукам сразу несколько областей, но столкнулся с массой сложностей.

Еще мы писали, что россия все чаще подвергается санкциям, но при этом путин уверяет, что его страна ничего не потеряла и только выиграла, определив новый суверенный курс, который восстановит ее глобальный воздействие.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!