Российский писатель отправился добровольцем на войну в Украине

Известный российский писатель Захар Прилепин отправился добровольцем на войну в Украину.

Об этом сообщает SVTV News.

Писатель заключил контракт с *росгвардией. Для Прилепина это не первая поездка в зону боевых действий в Украине. Так, он принимал активно участие вооружённом конфликте на Донбассе с 2014 года, а в 2015 году был назначен советником главы так называемой «днр» александра захарченко.

Почти три года Прилепин занимал должность заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом армии так называемой «днр». Территорию оккупированных украинских территорий он покинул только в июле 2018 года.

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