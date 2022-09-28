Российский публицист объяснил, почему путин повысил ставки в войне

За словами российского публициста и политолога Андрея Пионтковского, президент рф* после саммита ШОС был в подавленном состоянии.

Президент российской федерации принял решение поднимать ставки в войне против Украины, поэтому объявил частичную мобилизацию и вернулся к ядерному шантажу. Российский публицист Андрей Пионтковский считает, что такие решения стали последствием встречи путина с лидерами ШОС.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, после саммита Шанхайской организация сотрудничества, который прошел в Самарканде 15-16 сентября, путин находится в подавленном состоянии. На мероприятии он почувствовал к себе презрительное отношение.

Эксперт отметил, что лидер Китая Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди «прочли лекции» президенту рф, касательно того, как в современном мире должны вести себя государственные лидеры.

Андрей Пионтковский считает, когда путин вернулся, решил поднимать в войне ставки, чтобы бороться за какую-то победу. До отъезда президента рф на саммит в его бункере понимали, что война в Украине проиграна и нужно предпринимать какие-то шаги, чтобы удержать власть.

«Курсор» писал ранее, что по словам военного эксперта Олега Жданова, глава кремля хочет до 15 ноября завершить войну. Но в его понимании, это когда украинская сторона согласится на переговоры и подпишет капитуляцию на его условиях.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!